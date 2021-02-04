涉及返岗返学，洛阳疾控发布重要提醒

春节期间走亲访友，人员流动频繁，疫情传播风险加大，节后平安返岗返学，洛阳市疾控中心提醒广大市民做好个人防护及报备等防控举措，相关单位及社区(村)做好中高风险地区以及所在区县来(返)洛人员排查。

春节期间走亲访友，人员流动频繁，疫情传播风险加大，节后平安返岗返学，洛阳市疾控中心提醒广大市民做好个人防护及报备等防控举措，相关单位及社区(村)做好中高风险地区以及所在区县来(返)洛人员排查。

“春节期间，多地在返乡人员中发现新冠肺炎确诊病例，伴随着假期结束，新一轮大规模人员流动也已开始，广大市民在返岗返学途中一定要做好个人防护，建议节后错峰、避峰返岗、返学。”市疾控中心专家提醒，尤其是来(返)洛前主动做好核酸检测等健康监测，并配合做好报备等防控举措。

为此，市疾控中心发布相关提醒：

一、积极主动报备：作为疫情防控关键一环，主动报备行程及健康状况，是为自己和家人负责。洛阳市域外来(返)洛人员请提前向目的地社区(村)报备，详细告知来(返)洛行程和方式、健康状况、14天内旅居史、从事职业等信息。如您未能提前报备，请在抵洛后24小时内向居住地所属社区(村)报备。省外来(返)洛人员和省内有疫情地市来(返)洛人员，抵洛时，应提供48小时内(省内24小时)核酸检测阴性证明。凡未能提供的，请于抵洛后24小时内进行1次核酸检测。

二、倡导加强个人防护，在家做到勤洗手，常通风。建议非必要不出行，如果必须出行，全程科学佩戴口罩，尽量不聚集、不扎堆、不去人群密集的场所。自觉遵守疫情防控措施，在商场、超市、酒店、影剧院、公交车、地铁、旅游景区等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

三、做好健康监测：关注个人和家人的身体健康状况，如出现发热、干咳、乏力、嗅(味)觉减退等不适症状，请立即做好个人防护，就近到设有发热门诊的医疗机构就诊，主动告知近14天活动轨迹及接触史和从事职业，就诊途中避免乘坐公共交通工具。

四、重点场所需要强化监测预警。各医疗机构预检分诊、发热门诊严格落实风险排查、加严加细排查重点管控地区来(返)洛人员，确保重点地区来(返)人员排查核实到位、精准管控到位，迅速切断疫情传入本地的链条和渠道。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）