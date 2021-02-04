春节假期，洛阳消费市场红红火火

虎年春节年味浓浓，节日经济也是红红火火。今年春节期间，洛阳市抢抓春节消费黄金期，开展“古都新生活·嗨购过大年”“2022全国网上年货节洛阳专场”等新春商贸促消费系列活动。

假期商场消费红火

虎年春节年味浓浓，节日经济也是红红火火。

今年春节期间，洛阳市抢抓春节消费黄金期，开展“古都新生活·嗨购过大年”“2022全国网上年货节洛阳专场”等新春商贸促消费系列活动。在做好常态化疫情防控工作的同时，全市消费品市场供应充足、需求旺盛，各大商超、街区及餐饮企业运行情况总体良好，客流量稳步增长，助推洛阳春节消费市场火起来、旺起来。

餐饮市场红火

据洛阳市商务局监测数据显示，1月31日至2月6日，10家重点样本企业7天累计销售近3亿元，同比增长8.44%。其中，4家重点商超累计销售2.94亿元，同比增长8.51%；5家重点餐饮企业累计营业217.34万元，同比增长13.12%。