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社区过年送祝福 独居老人不孤独
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.06 19:28

　　洛阳市涧西区老旧小区多，每逢节假日，独居老人是社区最牵挂的群体，春节期间，不少社区组织人员看望慰问这些老人。近日，记者跟随入户时，看到一幕幕温暖的画面……

　　“杨阿姨，我们来看看您，祝您新年好”“好好好，过年好，感谢你们”“这两天预报说要下雪，您可一定要穿厚点，天冷加上疫情，还是减少出行最好” ……

　　6日，涧西区南昌路街道华侨社区洋溢着浓浓的节日氛围。中午，一群身穿红马甲的志愿者聚集在居民杨焕过家里，有人做饭、有人陪老人说话，还有人忙前忙后打扫卫生。

　　杨焕过今年78岁，老伴儿前些年去世后一直独居。今年，她的孩子们因为疫情也没法儿回来。每逢佳节倍思亲，尤其是到了过年时候，杨阿姨的心情可想而知。实际上，社区工作人员在除夕那天来看望过杨阿姨，当时给她带了米面油等物品和春联。转眼到了大年初六，大家心里挂念杨阿姨，相约再次来看望她……

　　“庄阿姨，我们是社区的，过年了，大伙儿来陪陪您。”“快进来快进来，外边冷”……

　　长春路街道洛铜社区居民庄素珍今年72岁，她家今年情况比较特殊，她的子女因为要参与疫情防控值守，因此没法回家过年。社区得知此事后，专门组织人员到家里看望她，陪她过年。

　　“平时孩子们都忙，多亏有社区帮衬。这次过年还来看我，真让人高兴。”庄素珍说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 韩悦 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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