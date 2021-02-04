洛阳见习民警就地过年 守护万家灯火平安祥和

6日14时30分许，洛阳市公安局伊滨经开分局诸葛派出所民警陈志成忙完所里工作后，前往辖区热点景点倒盏村巡逻执勤。

6日14时30分许，洛阳市公安局伊滨经开分局诸葛派出所民警陈志成忙完所里工作后，前往辖区热点景点倒盏村巡逻执勤。

陈志成今年24岁，老家在山东省烟台市，去年大学毕业后，他进入伊滨经开分局工作，目前还在见习期。来洛第一个春节，他积极响应号召，就地过年、坚守岗位。

“节假日，老百姓更需要安全感。作为警察，在这个特殊的春节必须留下，支持防疫工作，服务更多人。另外，我刚刚参加工作，需要跟大家学习的地方很多。”陈志成说，父母很想他，但也很理解支持他的决定。

“心在一起，在哪里过年都是团圆。”陈志成说，除夕夜，他跟妈妈通了电话，告诉她单位准备有年夜饭，并跟她约定，待疫情散去，接他和父亲来洛阳看牡丹。

“我每天的工作是和同事一起，接处警、调解矛盾纠纷、巡逻等。每天都很忙碌，但更多的是充实和收获，对警察这份职业也有了更深的理解和热爱。”陈志成说，守护万家灯火的平安祥和本身也是一种幸福。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图）