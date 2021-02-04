洛阳交通项目建设节日“不打烊”

春节期间，洛阳多个交通项目不停工，加紧推进建设速度。

春节期间，洛阳多个交通项目不停工，加紧推进建设速度。

6日，记者从洛阳公路部门了解到，310国道洛阳市境(偃师段)剩余工程进入攻坚阶段。

310国道洛阳市境(偃师段)剩余工程建设现场(施工单位供图)

该项目位于偃师境内，主要工程包括伊河特大桥左幅、洛河大桥右幅，目前桥梁下部结构施工进度已超过85%。项目指挥部门考虑到疫情防控和节后用工紧张等因素，为保障春节前后项目高效推进的持续性，在抓好疫情防控和安全生产同时，组织人员就地过年，推进桩基施工。目前，施工现场四台冲击钻同时施工，已浇筑完成桩基5根，累计完成进尺301米。节后项目在全面推进桥梁下部结构建设同时增加两台架桥机开展箱梁架设作业，确保在按计划于7月底建成通车。

记者走访新伊高速项目了解到，为确保项目如期开通运营，广大参建员工春节期间坚守施工一线，全力做好安全生产、疫情防控等工作。目前，该项目主体工程基本完成，剩余的交安、机电、房建等工程正在有序推进，有望今年达到通车运营条件。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟 孙虎）