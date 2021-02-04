洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳交通项目建设节日“不打烊”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.06 19:28

　　春节期间，洛阳多个交通项目不停工，加紧推进建设速度。

　　6日，记者从洛阳公路部门了解到，310国道洛阳市境(偃师段)剩余工程进入攻坚阶段。

310国道洛阳市境(偃师段)剩余工程建设现场(施工单位供图)

　　该项目位于偃师境内，主要工程包括伊河特大桥左幅、洛河大桥右幅，目前桥梁下部结构施工进度已超过85%。项目指挥部门考虑到疫情防控和节后用工紧张等因素，为保障春节前后项目高效推进的持续性，在抓好疫情防控和安全生产同时，组织人员就地过年，推进桩基施工。目前，施工现场四台冲击钻同时施工，已浇筑完成桩基5根，累计完成进尺301米。节后项目在全面推进桥梁下部结构建设同时增加两台架桥机开展箱梁架设作业，确保在按计划于7月底建成通车。

　　记者走访新伊高速项目了解到，为确保项目如期开通运营，广大参建员工春节期间坚守施工一线，全力做好安全生产、疫情防控等工作。目前，该项目主体工程基本完成，剩余的交安、机电、房建等工程正在有序推进，有望今年达到通车运营条件。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟 孙虎）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宜阳跨洛河步行景观桥建成投用【组图+...
  • 收藏备用！春节期间，洛阳共开设发热...
  • 王城公园迎春灯会大年初一如约“绽放...
  • “专属绿色通行证”方便居民出行【组图】
  • 初一开始！赏新春游园会 过幸福中国年
  • 江凌指导孟津区委常委班子党史学习教...
  • 2022河南春晚 “牡丹仙子 ”以“舞”...
  • 洛阳元素频频点缀 河南春晚“玩”出新意
  • 首趟洛阳至莫斯科中欧国际班列今日开...
  • 春节假期，来洛阳博物馆探寻镜子“进...
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    “萌”虎庆吉祥【组图】
    洛阳新强联：风电轴承...
    洛阳美航科技股份有限...
    抗疫暖心分享 云端温情...
    精彩热帖

    冬日里的千里光

    王城公园花灯展

    红尘视觉 再寻梅

    勇成摄影 背装贺新春
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605