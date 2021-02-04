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春节假期，洛阳社会治安秩序良好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.06 19:28

　　今年春节，洛阳社会治安秩序和道路交通秩序良好。数据显示：1月31日8时至2月6日8时，洛阳市公安局110指挥中心共呼入电话25142次，有效警情7904起，其中刑事警情86起、治安警情205起，分别比去年春节下降50.9%、6.4%，城市区“双抢”警情零发案。

　　春节期间，洛阳警方日均投入警力1800余人次、出动各类巡逻车辆350余台次，开展社会面网格化巡逻防控，采取步巡与车巡相结合的方式，最大限度屯警街面，震慑违法犯罪，同时，加强烟花爆竹禁放工作，严查涉烟花爆竹违法行为。深入社区开展防范电信诈骗宣传，提高群众防骗识骗能力，还推出节假日户籍业务预约办理业务，共办理户籍业务132起。

　　洛阳公安交警部门坚持每天向社会发布交通流量研判和分流预案，公布事故多发路段和易堵路段，提示引导驾驶人合理规划出行路线和出行时间；加强全市热点景区、商圈等人车流量较为密集区域和重点路段巡逻执勤力度，对容易出现交通拥堵的区域，提前在周边路口进行封控分流，确保周边道路安全、畅通、有序，确保节日期间洛阳市道路通行秩序稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 裴皓 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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