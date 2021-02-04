孙晓园：“愿在外的游子，都能尝到家乡味道”

“这是用我们村种的辣椒生产的辣酱，特别香！”孙晓园指着身后一箱箱的辣椒酱说道。6日一早，孙晓园就来到河南润隆农业发展有限公司的生产车间，为节后复工复产做一些准备工作。

青年小档案

姓名：孙晓园

年龄：24岁

老家：嵩县

工作岗位：河南润隆农业发展有限公司合伙人

青年心声

游子在外，无时无刻不思念着家乡的味道。希望通过自己的努力，让出门在外的游子可以随时品尝到家乡的味道、感受家的温暖。

“这是用我们村种的辣椒生产的辣酱，特别香！”孙晓园指着身后一箱箱的辣椒酱说道。6日一早，孙晓园就来到河南润隆农业发展有限公司的生产车间，为节后复工复产做一些准备工作。

孙晓园今年24岁，是嵩县饭坡镇泥河村人。她说，回到家乡创办农产品加工是她一直以来的愿望，“因为我自己也是个‘吃货’，对美食毫无抵抗力。”

大学毕业后，孙晓园先是在郑州的一家食品加工厂工作。接触食品加工行业的时间久了，对家乡味道的思念也更深了。孙晓园渐渐地萌生了返乡自己经营食品加工厂的想法。“泥河村一直就有种植辣椒的传统，我想利用这个优势。”孙晓园说。

2020年5月，孙晓园和3名同事一起回到了泥河村，在村集体的帮助下，创办了河南润隆农业发展有限公司，专营调味品开发与生产。“朝天椒、小米椒、花椒……泥河村的‘宝藏’太多了，反而让我们挑花了眼。”孙晓园说，创业之初，大家对生产什么品类的产品还很纠结，在一起商议多次之后，最终确定了酱与调味油两个系列产品发展方向。

有了方向，就有了奔头。确定产品开发方向后，孙晓园与同事一方面专心搞产品开发，一方面为采购生产设备、注册生产商标等事务奔波。依靠着丰富的食品加工经验技术，产品的开发还算比较顺利，而设备问题却让孙晓园犯了难。“原本预计的400万投资，在采购过程中增加到了800万。”孙晓园说，经过多番联系，千辛万苦从日本将所需的生产设备购买回来，再加上注册商标的时间，直到2021年8月，工厂终于正式投产。

现在，孙晓园的公司拥有两条流水线，产品以泥河村附近的景点“龙潭沟”为名，分两大系列共30多项单品。“一方水土养一方人，家乡的特产是我们开发产品的动力和底气。”孙晓园说，经过几个月的市场开发，她已在河南发展了30多个县级经销商，产品在江苏、山东等地也有销售。下一步，她想继续深耕泥河村的辣椒产业，再建一栋生产车间与冷库。“我们还准备在这里建一座电商展销楼。”孙晓园指着一旁的空地说，她打算在临近的几个村中培养一批线上直播专业人才，把自己的产品推向更广阔的天地去。

“希望通过我的努力，让祖国各地的游子都可以便捷地品尝到家乡味道。“孙晓园信心满满地说道。（洛报融媒·洛阳网见习记者 梁笑宇 记者 贾臻 邱明 通讯员 闫守全 文/图）

记者手记

游子在外，忘不掉的是根植于土壤中的记忆。结合家乡种植传统，开发特色产品，通过刺激在外青年人的味蕾，唤醒其对家乡的思念，凭借洛阳建设青年友好型城市的东风，更多的青年人必会担当起重振洛阳辉煌的重任。(梁笑宇 贾臻)