洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孙晓园：“愿在外的游子，都能尝到家乡味道”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.06 19:28

　　青年小档案

　　姓名：孙晓园

　　年龄：24岁

　　老家：嵩县

　　工作岗位：河南润隆农业发展有限公司合伙人

　　青年心声

　　游子在外，无时无刻不思念着家乡的味道。希望通过自己的努力，让出门在外的游子可以随时品尝到家乡的味道、感受家的温暖。

　　“这是用我们村种的辣椒生产的辣酱，特别香！”孙晓园指着身后一箱箱的辣椒酱说道。6日一早，孙晓园就来到河南润隆农业发展有限公司的生产车间，为节后复工复产做一些准备工作。

　　孙晓园今年24岁，是嵩县饭坡镇泥河村人。她说，回到家乡创办农产品加工是她一直以来的愿望，“因为我自己也是个‘吃货’，对美食毫无抵抗力。”

　　大学毕业后，孙晓园先是在郑州的一家食品加工厂工作。接触食品加工行业的时间久了，对家乡味道的思念也更深了。孙晓园渐渐地萌生了返乡自己经营食品加工厂的想法。“泥河村一直就有种植辣椒的传统，我想利用这个优势。”孙晓园说。

　　2020年5月，孙晓园和3名同事一起回到了泥河村，在村集体的帮助下，创办了河南润隆农业发展有限公司，专营调味品开发与生产。“朝天椒、小米椒、花椒……泥河村的‘宝藏’太多了，反而让我们挑花了眼。”孙晓园说，创业之初，大家对生产什么品类的产品还很纠结，在一起商议多次之后，最终确定了酱与调味油两个系列产品发展方向。

　　有了方向，就有了奔头。确定产品开发方向后，孙晓园与同事一方面专心搞产品开发，一方面为采购生产设备、注册生产商标等事务奔波。依靠着丰富的食品加工经验技术，产品的开发还算比较顺利，而设备问题却让孙晓园犯了难。“原本预计的400万投资，在采购过程中增加到了800万。”孙晓园说，经过多番联系，千辛万苦从日本将所需的生产设备购买回来，再加上注册商标的时间，直到2021年8月，工厂终于正式投产。

　　现在，孙晓园的公司拥有两条流水线，产品以泥河村附近的景点“龙潭沟”为名，分两大系列共30多项单品。“一方水土养一方人，家乡的特产是我们开发产品的动力和底气。”孙晓园说，经过几个月的市场开发，她已在河南发展了30多个县级经销商，产品在江苏、山东等地也有销售。下一步，她想继续深耕泥河村的辣椒产业，再建一栋生产车间与冷库。“我们还准备在这里建一座电商展销楼。”孙晓园指着一旁的空地说，她打算在临近的几个村中培养一批线上直播专业人才，把自己的产品推向更广阔的天地去。

　　“希望通过我的努力，让祖国各地的游子都可以便捷地品尝到家乡味道。“孙晓园信心满满地说道。（洛报融媒·洛阳网见习记者 梁笑宇 记者 贾臻 邱明 通讯员 闫守全 文/图）

　　记者手记

　　游子在外，忘不掉的是根植于土壤中的记忆。结合家乡种植传统，开发特色产品，通过刺激在外青年人的味蕾，唤醒其对家乡的思念，凭借洛阳建设青年友好型城市的东风，更多的青年人必会担当起重振洛阳辉煌的重任。(梁笑宇 贾臻)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宜阳跨洛河步行景观桥建成投用【组图+...
  • 收藏备用！春节期间，洛阳共开设发热...
  • 王城公园迎春灯会大年初一如约“绽放...
  • “专属绿色通行证”方便居民出行【组图】
  • 初一开始！赏新春游园会 过幸福中国年
  • 江凌指导孟津区委常委班子党史学习教...
  • 2022河南春晚 “牡丹仙子 ”以“舞”...
  • 洛阳元素频频点缀 河南春晚“玩”出新意
  • 首趟洛阳至莫斯科中欧国际班列今日开...
  • 春节假期，来洛阳博物馆探寻镜子“进...
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    “萌”虎庆吉祥【组图】
    洛阳新强联：风电轴承...
    洛阳美航科技股份有限...
    抗疫暖心分享 云端温情...
    精彩热帖

    冬日里的千里光

    王城公园花灯展

    红尘视觉 再寻梅

    勇成摄影 背装贺新春
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605