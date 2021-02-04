洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

春节假期，洛阳市场秩序平稳有序
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.06 19:27

　　记者6日从洛阳市市场监管局了解到，1月31日至2月6日16时，全市12315三级执法网络共受理各类诉求1912起，其中咨询1421起，已全部当场解答办结完毕；投诉、举报491起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失40余万元。春节期间，全市未发生重大食品药品、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。

　　春节假期天气晴好，滑雪成为不少市民的热门选择。3日下午，在位于伊滨区的奥斯陆滑雪场，伊滨区市场监管局的执法人员正在仔细查看用于运送滑雪者的雪地代步机运行和维护情况，以及日常检查登记内容。6日中午，洛阳市市场监管局12315指挥中心内，接线员们正在接听热线，节日期间，洛阳12315热线实行24小时值班制，和全国12315平台共同发挥作用，对涉及市场监管部门法定职责的咨询、投诉、举报及时回复、转办和处理，切实维护广大消费者的合法权益。

　　其中，投诉类型主要集中在商品质量、住宿服务纠纷、餐饮办卡及服务、洗浴服务、食品内有异物、服装质量、食品变质、办卡退费、加油油枪计量不准、停车收费、通信设备质量、电信业务、订(定)金退还等。举报类型主要集中在虚假宣传、经营资质、假冒伪劣、价格违法行为等。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，连日来，全市市场监管系统共出动执法人员3757人次，检查经营户7385户次，紧盯疫情防控、食品药品安全、特种设备安全、价格监管等重要部位、关键环节，守好安全底线，营造让老百姓放心的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 李二帅)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宜阳跨洛河步行景观桥建成投用【组图+...
  • 收藏备用！春节期间，洛阳共开设发热...
  • 王城公园迎春灯会大年初一如约“绽放...
  • “专属绿色通行证”方便居民出行【组图】
  • 初一开始！赏新春游园会 过幸福中国年
  • 江凌指导孟津区委常委班子党史学习教...
  • 2022河南春晚 “牡丹仙子 ”以“舞”...
  • 洛阳元素频频点缀 河南春晚“玩”出新意
  • 首趟洛阳至莫斯科中欧国际班列今日开...
  • 春节假期，来洛阳博物馆探寻镜子“进...
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    “萌”虎庆吉祥【组图】
    洛阳新强联：风电轴承...
    洛阳美航科技股份有限...
    抗疫暖心分享 云端温情...
    精彩热帖

    冬日里的千里光

    王城公园花灯展

    红尘视觉 再寻梅

    勇成摄影 背装贺新春
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605