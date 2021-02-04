春节假期，洛阳市场秩序平稳有序

记者6日从洛阳市市场监管局了解到，1月31日至2月6日16时，全市12315三级执法网络共受理各类诉求1912起，其中咨询1421起，已全部当场解答办结完毕；投诉、举报491起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失40余万元。春节期间，全市未发生重大食品药品、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。

记者6日从洛阳市市场监管局了解到，1月31日至2月6日16时，全市12315三级执法网络共受理各类诉求1912起，其中咨询1421起，已全部当场解答办结完毕；投诉、举报491起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，为消费者挽回经济损失40余万元。春节期间，全市未发生重大食品药品、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。

春节假期天气晴好，滑雪成为不少市民的热门选择。3日下午，在位于伊滨区的奥斯陆滑雪场，伊滨区市场监管局的执法人员正在仔细查看用于运送滑雪者的雪地代步机运行和维护情况，以及日常检查登记内容。6日中午，洛阳市市场监管局12315指挥中心内，接线员们正在接听热线，节日期间，洛阳12315热线实行24小时值班制，和全国12315平台共同发挥作用，对涉及市场监管部门法定职责的咨询、投诉、举报及时回复、转办和处理，切实维护广大消费者的合法权益。

其中，投诉类型主要集中在商品质量、住宿服务纠纷、餐饮办卡及服务、洗浴服务、食品内有异物、服装质量、食品变质、办卡退费、加油油枪计量不准、停车收费、通信设备质量、电信业务、订(定)金退还等。举报类型主要集中在虚假宣传、经营资质、假冒伪劣、价格违法行为等。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，连日来，全市市场监管系统共出动执法人员3757人次，检查经营户7385户次，紧盯疫情防控、食品药品安全、特种设备安全、价格监管等重要部位、关键环节，守好安全底线，营造让老百姓放心的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 李二帅)