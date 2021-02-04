今年春节，洛阳这个老旧小区用上了燃气

6日上午，在洛阳市瀍河区大同街59号院，“哒哒哒”的打火声响起，随着燃气灶跃出蓝色火苗，76岁的杨中卿老人脸上也笑开了花。“感谢党和政府，让我们院在今年春节用上了燃气，舒舒服服过了一个大年！”

6日上午，在洛阳市瀍河区大同街59号院，“哒哒哒”的打火声响起，随着燃气灶跃出蓝色火苗，76岁的杨中卿老人脸上也笑开了花。“感谢党和政府，让我们院在今年春节用上了燃气，舒舒服服过了一个大年！”

大同街59号院始建于20世纪六七十年代，由于历史原因，该小区自竣工交付使用以来一直未通燃气。这些年，居民做饭、取暖全靠液化气和电，扛气罐、换气瓶、临时没气用以及安全问题，给居民带来诸多不便和困扰，用上省心省钱的燃气，成了大家的共同心愿。

去年年初，小区居民在申请通燃气时遇到了一个难题——按照燃气公司相关规定，申请开通住户比例要达到50%才能进场施工。可该小区有不少年轻人早已搬离，现有四十多个住户，全部算上，比例也不达标。当时，居民多次向相关企业反映情况，施工队也多次到现场查看，可受限于上述规定，问题一直没有得到解决。

去年年底，瀍河区发改委在“我为群众办实事”实践活动中得知这一情况，并立即派工作人员到场核实，同时与燃气公司沟通协调，推进燃气开通工作。

“由于小区前期规划不到位，许多线管布设在房屋外围，导致施工成本和时间的增加；申请开通住户比例不达标，意味着缴费数额少，燃气公司就会面临亏损……”瀍河区发改委相关负责人告诉记者，“通气”工作并非一帆风顺，安装条件是一方面原因，企业意愿也是重要因素。最终，经过大量沟通工作，燃气公司表态，同意为小区开通燃气。

为确保居民能在春节期间用上燃气，施工人员加班加点，多次冒雪工作。最终，在除夕当天，大同街59号院通了燃气。开表阀、调表、点火……当日，看着天然气公司工作人员在厨房进行着通气的各项准备，杨中卿高兴极了，他拿起手机，拨通了女儿的电话，“闺女，咱家通燃气了，你帮我订一台燃气热水器和壁挂炉……”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）