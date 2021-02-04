毽球飞舞！“贺新春·迎省运”网络健身大联欢活动精彩举行

拐踢、侧踢、挽花、倒钩、腾空盘踢……伴着一个个精彩的动作，白色毽球上下翻飞，如同长了眼睛般在一群健身者间传递。精彩绝伦的动作，引来观众阵阵喝彩。

拐踢、侧踢、挽花、倒钩、腾空盘踢……伴着一个个精彩的动作，白色毽球上下翻飞，如同长了眼睛般在一群健身者间传递。精彩绝伦的动作，引来观众阵阵喝彩。

6日，正月初六，在洛阳市涧西区西苑公园和牡丹公园，众多毽球爱好者相聚于此，录制健身视频，参与“贺新春·迎省运”网络健身大联欢活动，以独特的方式欢度春节。