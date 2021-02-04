央视《朝闻天下》关注洛阳栾川这群特殊师生

“2022年北京冬奥会，带动了全国大众冰雪运动，我们大山里的孩子们也实现了冰雪梦。体育强国梦正与中华民族伟大复兴的中国梦交相辉映，相信孩子们一定会越来越好，一起向未来。”6日，央视《朝闻天下》栏目播出新闻《冬奥开幕式：中国气质与五环之美相拥》，其间，来自洛阳市栾川县特殊教育学校的校长吴拥军出镜接受采访，表达了他对冬奥会的祝福和期待。

“2022年北京冬奥会，带动了全国大众冰雪运动，我们大山里的孩子们也实现了冰雪梦。体育强国梦正与中华民族伟大复兴的中国梦交相辉映，相信孩子们一定会越来越好，一起向未来。”6日，央视《朝闻天下》栏目播出新闻《冬奥开幕式：中国气质与五环之美相拥》，其间，来自洛阳市栾川县特殊教育学校的校长吴拥军出镜接受采访，表达了他对冬奥会的祝福和期待。

4日晚，北京2022年冬奥会开幕式完美落幕。开幕式创新性地将表演与仪式融为一体，用现代科技与艺术的结合方式，诠释了“简约、安全、精彩”的办奥理念。运动健儿和场内外观众尽情享受冰雪盛宴，奥运激情也在这一刻绽放。当晚，在栾川县特殊教育学校里，孩子和老师们坐在一起，目不转睛看完了这场激动人心的开幕式。

“很快，我们也会像这些大哥哥大姐姐一样，拿着五星红旗，代表祖国参加世界特奥会比赛。”患有智力残疾的王思雨和裴福鑫，将在代表中国参加第十二届世界冬季特奥会，当他们看到来自世界不同国家的运动员们挥舞着国旗走来时，仿佛看到了自己站在世界赛场的样子，脸上写满了激动。

“2022北京冬奥，加油！”开幕式结束时，孩子们齐声喊出这句话。“一起向未来”，不仅是本届冬奥会的主题口号，也是这群顽强拼搏冰雪小将们的写照。

吴拥军说，尽管学校已经放了寒假，但孩子们还经常问他什么时候可以练习。目前，河南省首届校园冬季项目比赛即将举行，孩子们正在为这个比赛努力准备着。从上学期开始，学校每天不仅有旱地滑轮课，每周还有旱地冰壶课，如今冰雪运动融入学校日常教学和生活中，让孩子们感受到冰雪的魅力，享受运动带来的欢乐。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 刘嘉仪 梁笑宇）