优秀！洛阳两家国家级众创空间上榜

6日，记者获悉，2020年度国家级众创空间评价结果日前公布，洛阳两家众创空间被评为优秀(A类)国家级众创空间。

“创享+”众创空间

6日，记者获悉，2020年度国家级众创空间评价结果日前公布，洛阳两家众创空间被评为优秀(A类)国家级众创空间。

众创空间是围绕创新创业需求，为创新创业团队和初创企业提供工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的创新创业孵化服务平台。全省共有59家国家级众创空间参与此次评价，其中11家获评优秀(A类)。我市获评优秀(A类)的两家国家级众创空间分别是“创享+”众创空间和洛阳恒生众创空间。

●“创享+”众创空间

“创享+”众创空间于2015年在银昆科技园内设立，该众创空间以营造企业创新创业文化为核心，为创新创业者提供包括办公空间、人才扶持、创业辅导、技术配套、知识产权代理、投融资等在内的全产业链服务，积极打造创业服务、招商引资、招才引智、融资对接平台。

●洛阳恒生众创空间

洛阳恒生众创空间位于洛龙区，依托洛阳恒生科技园建设，设有公共服务平台、创业激发区等功能区域，在创业服务、创新服务、人力资源服务、金融服务、知识分享、资源共享、政策服务、基础服务等方面，为创客提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图 通讯员 王亚丽)