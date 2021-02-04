今晚7点，我们一起为王珊珊加油！为中国女足加油！

当全国观众都在为北京冬奥会上的中国健儿加油时，还有一支在外征战的中国队伍牵动着众人的心，那就是中国女足。今晚7时，2022年女足亚洲杯决赛将打响，中国女足将对阵韩国女足。时隔十四年后，中国女足将在队长、洛阳姑娘王珊珊的带领下向队史第9个亚洲杯冠军发起冲击。
当全国观众都在为北京冬奥会上的中国健儿加油时，还有一支在外征战的中国队伍牵动着众人的心，那就是中国女足。今晚7时，2022年女足亚洲杯决赛将打响，中国女足将对阵韩国女足。时隔十四年后，中国女足将在队长、洛阳姑娘王珊珊的带领下向队史第9个亚洲杯冠军发起冲击。
当全国观众都在为北京冬奥会上的中国健儿加油时，还有一支在外征战的中国队伍牵动着众人的心，那就是中国女足。今晚7时，2022年女足亚洲杯决赛将打响，中国女足将对阵韩国女足。时隔十四年后，中国女足将在队长、洛阳姑娘王珊珊的带领下向队史第9个亚洲杯冠军发起冲击。
在3天前的半决赛中，面对实力占优的日本队，阵容不整的中国姑娘们以坚韧的斗志、强烈的求胜意志、不知疲倦的全场飞奔，与对手展开“近身白刃”，在两度落后的情况下，奇迹般地上演逆转好戏，生动诠释了中国女足永不言弃的精神。
决赛的大幕即将拉开，不论最终的胜负如何，中国女足都是我们心目中的英雄，让我们一起携手为姑娘们加油，期待铿锵玫瑰重新绽放在亚洲之巅！（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
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