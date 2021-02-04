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旅客携行李乘坐扶梯摔倒 民警反应迅速按下“暂停键”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.06 17:27

　　春节假期进入尾声，不少人开启了返程之旅，大家携行李乘坐扶梯一定站稳扶好。这不，一名旅客在洛阳龙门站乘坐扶梯时，因携带行李太多重心不稳摔倒，所幸民警反应迅速按下“暂停键”。

　　4日上午10点40分前后，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警赵兴奎与同事正在安检口处执勤，突然听到一阵呼救声，声音是从旁边的扶梯处传来的。他立即跑过去，发现一名旅客摔倒在扶梯上，行李压在身上，赶紧按下扶梯一侧的紧急制动按钮。

　　“您没事儿吧？”赵兴奎一边询问一边上前搀扶。他发现，摔倒的旅客为一名60岁左右的女子。他将旅客搀扶起来后，又帮忙将大大小小的行李从扶梯上搬下来。经检查，旅客只是受到惊吓，并无大碍。

　　赵兴奎了解到，该旅客随身携带的行李较多，不仅背着一个双肩包，两手还提着行李，乘坐扶梯时重心不稳摔倒，所幸民警反应迅速，及时伸出援手。

　　民警提醒，眼下车站客流量稳步提升，提醒各位旅客提前到车站候车，乘坐扶梯一定站稳扶好，避免意外发生。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 侯家薪)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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