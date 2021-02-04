本地朋友热情高 留洛过年也精彩！

“头一回在洛阳过年，还怪充实哩！”正月初五，家住洛龙区、今年50岁的侯香梅给丈夫视频通话，直“炫耀”这几天在洛过年的经历。

“头一回在洛阳过年，还怪充实哩！”正月初五，家住洛龙区、今年50岁的侯香梅给丈夫视频通话，直“炫耀”这几天在洛过年的经历。

侯香梅老家在焦作市修武县。“多少年了，这是我头一回在洛阳过年，以前每年都和亲友在老家过。”侯香梅说，近年儿子在洛阳安家置业，帮忙带娃的她也来到洛阳生活。今年春节受疫情影响，儿子、儿媳计划留在洛阳，她也响应号召就地过年，在家乡的丈夫表示理解和支持。

到十八屯看表演、逛兴洛湖公园赏美景，这个春节侯香梅也没闲着，除了自制花式面点等美食，她也乐于到平时没顾上的地方去走走看看，感受洛阳的年味。大年初三，她还特地带上孙子乘坐地铁去王城公园看灯会，“没想到洛阳的春节也这么热闹。”侯香梅说，这是她第一回坐地铁，感觉很方便，“洛阳这两年发展得真快！”

家乡的年味，在于串亲戚的热闹，侯香梅说，头一回在洛阳过年，虽然少了亲戚间的走动，但洛阳朋友的热情也让她意外又感动。“知道我们留在洛阳过年，朋友送来孟津黄河大鲤鱼和栾川豆腐等，年夜饭吃上洛阳风味，别有一番滋味。”侯香梅说，虽是异地过年，但她心里很暖，等到春暖花开，疫情消散，她计划着也用一桌家乡菜回馈洛阳亲朋。（洛报融媒·洛阳网见习记者 谢娜娜）(图片由受访者提供)