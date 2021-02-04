仨异乡小伙儿相约留洛过年 第一次下厨做年夜饭

“妈，我在洛阳挺好的，还有两个好兄弟陪着我，你就放心吧！”2月6日一早，和母亲互报平安后，今年27岁的王上清穿上红马甲，走上龙兴小区门口疫情防控的工作岗位。

“妈，我在洛阳挺好的，还有两个好兄弟陪着我，你就放心吧！”2月6日一早，和母亲互报平安后，今年27岁的王上清穿上红马甲，走上龙兴小区门口疫情防控的工作岗位。

王上清是洛龙区古城街道办事处的一名基层工作者，今年春节，受疫情影响，老家周口的他响应号召就地过年。而他口中的两个好兄弟，分别是同事王松和同学陈森。“王松和我同在古城街道办事处工作，老家在南阳。陈森是洛阳地铁2号线隋唐园站的工作人员，老家在驻马店。我们仨是室友，今年春节都留在洛阳过年。”王上清说。