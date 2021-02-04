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喜收贺卡、研发成功！万基铝加工春节假期“双喜临门”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.06 10:12

　　5日，记者从万基铝加工公司获悉，春节假期，该企业收到全球最大的跨国包装公司——澳大利亚安姆科集团大中华区寄来的新春贺卡。

　　安姆科集团在贺卡中写道：“感谢贵司始终严把质量关，并在全球供应困难及材料短缺的大环境下仍然全力保证我司的供应，感谢贵司对安姆科中国一如既往的支持，我们希望能和贵司携手直面未来更大的挑战及实现更好的合作。值此佳节，恭祝新春快乐！万事如意！”

　　去年，万基铝加工向安姆科集团供应高精度铝箔3000余吨，经安姆科集团进行铝塑复合深加工后，作为高端包装材料供应全球的食品、药品行业领域。最终万基铝加工被评为“2021安姆科大中华区年度最佳合作伙伴”，双方还追加了新一年的合作订单。

　　“产品质量是企业发展的生命力。”万基铝加工总经理吴俊说，安姆科对供应商的产品质量标准要求极高，铝箔车间生产线春节假期24小时不停，呈现一派热火朝天的繁忙景象。通过优化生产工艺，管控产品质量，箔轧机和分切机速度整体提升15%，保证了产品正常发货。

　　除此之外，企业的新春喜事还有一件：

　　同样在春节假期，万基铝加工的冷轧车间内，一卷16吨新开发的手机中控板及配套五金件专用缓缓下线。经过质量检测，该批产品的力学性能、厚度公差、表面质量均满足客户技术要求，标志着又一项新产品研发取得成功，为该公司的产品结构调整，做大做强“风口”产业作出新贡献。

　　据了解，万基铝加工研发的手机中控板及配套五金件专用铝材具有散热功能好、抗压强度高、不带任何磁性等特性，可使手机等电子产品更轻薄、信号更稳定，产品利润是普通铝材的5倍。春节假期，该公司共生产手机中控板及配套五金件专用铝材200余吨并陆续发货，已成为国际知名品牌手机中控板材供应商。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 拓如印）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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