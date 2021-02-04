假期即将结束 返程客流高峰来临

春节假期即将结束，洛阳市及周边将迎来返程客流高峰。同时，新一轮雨雪天气即将来临，洛阳交警部门提醒大家，在返程时需密切关注天气变化，防范道路湿滑、积雪、结冰等不利影响。

春节假期即将结束，洛阳市及周边将迎来返程客流高峰。同时，新一轮雨雪天气即将来临，洛阳交警部门提醒大家，在返程时需密切关注天气变化，防范道路湿滑、积雪、结冰等不利影响。

洛阳交警部门预计，春节假期的返程客流主要出现在2月3日至6日，其中春节假期的最后一天(2月6日)的返程交通流量将达到高峰，预计洛阳站、洛阳龙门站周边交通压力将明显增大。元宵节(2月15号)前后，会再次出现群众游玩和学生返程叠加交通流量高峰。

据中央气象台预报，从大年初五(2月5日)至初七(2月7日)，我国西北地区、华北西部、黄淮西部和南部及其以南的大部地区将有一次大范围雨雪天气过程，此是虎年以来最大规模雨雪天气过程，影响将波及20余省区市。届时甘肃、陕西、宁夏、河南、湖北、湖南、安徽等地部分地区将有大到暴雪，江南、华南有中到大雨，局地暴雨，贵州东部、湖南西部局地有冻雨。

洛阳交警部门提醒，此次大范围雨雪天气过程与春节返程高峰时间重叠，公众在返程时需密切关注天气变化，防范道路湿滑、积雪、结冰等不利影响。

●本轮雨雪天气过程波及20余省市，又恰与春节返程重叠，广大驾驶人需及时关注天气预报预警信息，提前规划行车路线，合理安排行程，尽量避开受雨雪天气影响的路段。暴雪可能导致部分高速路段采取临时管制措施，驾驶人尤其要提前关注受暴雪影响地区公安交管部门发布的交通管制信息，及时调整出行计划。

●出门前检查雨刷器，确保其能正常工作；途中若车窗起雾，可将出风方式调成除雾模式，开启冷风或暖风，驱散雾气(注意：暖风除雾初期雾气会更浓，要选择安全地点停车后除雾，待视野清晰后再上路行驶)；同时要注意合理使用灯光，及时开启前照灯、示廓灯和后位灯。

●雨雪天气路面湿滑，需降低车速，加大跟车距离，驾驶过程中避免急加速、急刹车，急打方向；行经弯道时要提前降速，慢打方向；行驶中尽量减少来回并线和超车，尽量选择跟车，避免因频繁操作增加发生意外的概率。

●牢记“车靠边、人撤离、即报警”9字诀，防范二次事故。如果车辆发生事故或出现故障而无法移动时，需持续开启车灯和危险报警闪光灯，在车后大于150米处放置警示牌。如能见度低，还可将距离进一步延长至200米，让后车尽早规避。车内人员应及时撤离至安全地带，并报警等候。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)