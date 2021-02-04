洛阳公路养护部门未雨绸缪 积极应对即将到来的雨雪天气

刚刚，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，该中心向全市各级养护部门发出通知，要求未雨绸缪，提前准备物资，对重点路段加强巡查整治，防范道路积雪结冰，保障群众出行安全。

刚刚，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，该中心向全市各级养护部门发出通知，要求未雨绸缪，提前准备物资，对重点路段加强巡查整治，防范道路积雪结冰，保障群众出行安全。 资料图 据洛阳市气象局预报，5日夜里至6日，洛阳有小到中雪，南部有大雪。 刚刚，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，该中心向全市各级养护部门发出通知，要求未雨绸缪，提前准备物资，对重点路段加强巡查整治，防范道路积雪结冰，保障群众出行安全。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孙强 文/图）