提醒！充气气球不能带入地铁站

春节期间，在青年宫站、王城公园站等地铁站点内，有部分携带儿童的乘客带着充气气球进站，纷纷被站点的安检工作人员拦下。

春节期间，在青年宫站、王城公园站等地铁站点内，有部分携带儿童的乘客带着充气气球进站，纷纷被站点的安检工作人员拦下。

这几日，不少游园广场都有售卖各类气球。清新可爱的气球是不少孩子们的最爱，不少儿童逛游园都喜欢买一只带回家。

然而，五颜六色的气球可以飘上天，但是想“入地”就难了。

每次在地铁站，各类气球总会被工作人员果断拦下，这是为什么呢？

洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，地铁顶部有许多管道线路，列车的轨行区还有高压电网接触网，飞翔的气球一旦触碰，将影响到地铁列车的运营，国内多个地铁站都曾经受到其影响导致停运。

“一方面，气球重量较轻，一旦乘客失手让其落入轨道，对地铁车辆运行造成影响将难以估量；另一方面，地铁内人多拥挤，气球若爆炸也会引起乘客惊慌。”该负责人表示，按照国内地铁安全运营有关规范要求，充有氢气等气体的物品都严禁带入地铁乘车，这样的要求适用于目前所有的地铁站点。

该负责人建议，乘客携带气球类物品进入地铁时，必须提前将气球中的气体排出，或做其他妥善安置。同时，玩具充气锤、充气式游泳圈和气球属于同类制品，在带入地铁时也需要做放气处理。

此外，在2月3日(正月初三)洛阳地铁乘客量再次攀升，在2号线开通后首次突破了20万人次，客流强度达0.47，位列当天全国首位。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 角亮武 孙亚军 文/图）