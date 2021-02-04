致敬！大年初四夜，洛阳民警跳入河水救人

4日，大年初四，一名女子因家庭矛盾跳河轻生，被人发现时，她身体几乎被冻僵，漂浮在河面上。民警到场后，不顾个人安危跳入河水将人救起。经过医院救治，目前，女子已转危为安。

4日，大年初四，一名女子因家庭矛盾跳河轻生，被人发现时，她身体几乎被冻僵，漂浮在河面上。民警到场后，不顾个人安危跳入河水将人救起。经过医院救治，目前，女子已转危为安。

4日21时27分，洛阳市公安局西工分局接到一名群众报警，洛浦公园七一路附近的洛河水面上漂着一个人。

“我们很快赶到了事发地。”5日，西工分局巡特警大队副大队长李林告诉记者，他们在现场通过探照灯看到，距离岸边十多米处，有一个身穿黑色羽绒服、黑色裤子和白色运动鞋的人，在水中若隐若现，对他们的呼喊也没有应答。

情况危急！李林来不及多想，脱掉裤子和鞋袜，手拿钢叉，顺着河中石块往河中间走。

“走出几米后，我看清对方是名女子，双手在胸前呈环抱状，身体不会动，靠着羽绒服的浮力漂在河面。”李林说，随后，他用钢叉钩住女子衣服，将人拉回岸边。

“女子被救上来时，浑身被冻得僵硬，环抱的双手都无法放下来，但还有生命体征。”李林介绍，随后，医务人员将女子带往医院救治。

“经了解，这名轻生女子今年31岁，因家庭矛盾于3日晚离家。家人由于一直联系不到她，还向涧西警方报失踪。”李林介绍，这名女子昏迷了一夜，经过医院救治，目前已脱离生命危险。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 张国锋 文/图）