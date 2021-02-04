洛阳警方假期追逃不放松 抓获13名网上逃犯

2日，洛阳市公安局孟津分局常袋派出所经过调查，抓获一名涉嫌盗窃犯罪的网上逃犯。

2日，洛阳市公安局孟津分局常袋派出所经过调查，抓获一名涉嫌盗窃犯罪的网上逃犯。

逃犯刘某，常袋镇人，多次在洛阳市区盗窃自行车。1月31日，为逃避警方打击，刘某骑共享单车，从洛阳市区返回常袋镇老家过年，并躲藏在一个废弃窑洞中，没想到最终还是难逃法网。

落网后，刘某对盗窃犯罪事实供认不讳。目前，刘某已被移交至洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所依法处理。

据悉，春节假期期间，洛阳市公安局紧盯涉案在逃人员动向，利用节日期间在逃人员思乡心切，可能潜回原籍的契机，严密开展追逃工作。目前，警方已抓获网上逃犯13人。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王浩 王建伟 文/图）