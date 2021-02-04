“家里都还好吧？给你们寄了一些新安县特产，都尝尝。我在这儿也很好。”正月初五一大早，邵梦柯就给远在汝州的家人拨通了视频电话，互报平安。

“家里都还好吧？给你们寄了一些新安县特产，都尝尝。我在这儿也很好。”正月初五一大早，邵梦柯就给远在汝州的家人拨通了视频电话，互报平安。

今年30岁的邵梦柯，目前就职于新安县委办公室，是该县引进的第二批高层次人才之一。岁末年初，邵梦柯和同事们进入一年最忙碌的时候，工作谋划、会议筹备、文件起草……一项项任务应接不暇。今年春节，他响应“就地过年”的号召，选择留在新安过年。

“虽然这是第一次没和家人在一起过年，但好在春节安排得很充实。”邵梦柯说，省里提出今年要开展“能力作风建设年”活动，他大学学的马克思主义基本原理，所以就趁着假期给自己“充电”。另外，邵梦柯说，尽管他在新安工作两年了，但平时忙，有些景区想去一直没去成，正好这次有机会去走走看看。前段时间下雪，黛眉山的雪景特别漂亮，邵梦柯专门去玩了一天，还在山上开了直播。

“现在方便得很，美景不能独享，也让家乡的家人和朋友感受感受洛阳的美、新安的美。”邵梦柯笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 通讯员 高月 王倩）