洛阳栾川特殊冰雪小将开心收看冬奥会开幕式

4日晚上，万众瞩目的北京第二十四届冬季奥林匹克运动会在国家体育场开幕。在洛阳市栾川县特殊教育学校里，一群特殊的孩子和老师们，目不转睛看完了这场激动人心的开幕式。

4日晚上，万众瞩目的北京第二十四届冬季奥林匹克运动会在国家体育场开幕。在洛阳市栾川县特殊教育学校里，一群特殊的孩子和老师们，目不转睛看完了这场激动人心的开幕式。

17岁的源源(化名)是名自闭症孩子，家人以为他可能坚持看不完一个多小时的开幕式，可他不仅看完了，全程都很专注。王思雨和裴福鑫将代表中国参加第十二届世界冬季特奥会，他们当看到来自世界不同国家的运动员们挥舞着国旗走来时，高兴地挥舞着手里的国旗，脸上按捺不住地激动。

“你们也会像这些大哥哥大姐姐一样，拿着咱们中国的五星红旗，代表国家参加世界特奥会比赛。”当栾川县特殊教育学校校长吴拥军告诉孩子们这个消息，大家都很激动，仿佛已经站在了世界特奥会的赛场。

“2022北京冬奥，加油！”当开幕式结束，孩子们带着自己的弟弟妹妹们对着镜头一起大声喊出这句话。“一起向未来”，不仅是本届冬奥会的主题口号，也是这群顽强拼搏冰雪小将们的写照。