骄傲！冬奥火炬手有咱洛阳人【视频】

2日，北京2022年冬奥会圣火在冬奥公园传递，在光荣的圣火传递任务中，不乏“洛阳身影”。她就是中国石油工程建设有限公司第一建设公司员工王琦，此次担任冬奥公园第146棒火炬手。

2日，北京2022年冬奥会圣火在冬奥公园传递，在光荣的圣火传递任务中，不乏“洛阳身影”。她就是中国石油工程建设有限公司第一建设公司员工王琦，此次担任冬奥公园第146棒火炬手。

王琦，曾任世界最大的单门液压吊装系统5000吨门式起重机的主操作手，完成过起重机万次运行“零失误”的壮举。在接到通知成为冬奥会火炬手候选人时，她正在吊装项目现场查看待吊设备附件安装情况。接到电话后，她既激动又兴奋，甚至有点不敢相信这是真的。

王琦表示，作为一名冬奥火炬手，她非常自豪和激动，此次能够参与冬奥火炬传递，传递奥林匹克精神，鼓励更多人参与冰雪运动，这份经历会成为她一生中最珍贵的回忆。