洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

春节以来，洛阳警方查处烟花爆竹案件75起 行政拘留20人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.04 18:01

　　4日是农历大年初四，洛阳市公安局公布了春节期间违法储存、销售、燃放烟花爆竹典型案例。

　　案例一：

　　1日，违法行为人张某某在伊滨区佃庄镇相公庄村违规燃放烟花爆竹，被洛阳市公安局伊滨经开分局佃庄派出所民警现场查获。随后，警方根据《烟花爆竹安全管理条例》第四十二条规定，对张某某依法行政罚款200元。

　　案例二：

　　2日下午，洛阳市公安局老城分局邙山派出所接群众报警，辖区沟上村有人违规燃放烟花爆竹。民警立即赶到，经调查，现场查处违法行为人3名，依据《烟花爆竹安全管理条例》第四十二条规定，分别对3人处以罚款100元、200元、300元的处罚。

　　案例三：

　　2日，洛阳市公安局涧西分局巡特警大队接到群众报警，辖区南华御景城小区有人燃放烟花。民警赶往现场排查发现该小区一住户家里非法存储烟花爆竹对外出售，并在其家中查获多箱烟花爆竹。随后，民警将该违法行为人移交郑州路派出所处理。郑州路派出所依法对此人处以行政拘留一日的处罚。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宜阳跨洛河步行景观桥建成投用【组图+...
  • 收藏备用！春节期间，洛阳共开设发热...
  • 王城公园迎春灯会大年初一如约“绽放...
  • “专属绿色通行证”方便居民出行【组图】
  • 初一开始！赏新春游园会 过幸福中国年
  • 江凌指导孟津区委常委班子党史学习教...
  • 2022河南春晚 “牡丹仙子 ”以“舞”...
  • 洛阳元素频频点缀 河南春晚“玩”出新意
  • 首趟洛阳至莫斯科中欧国际班列今日开...
  • 春节假期，来洛阳博物馆探寻镜子“进...
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    “萌”虎庆吉祥【组图】
    洛阳新强联：风电轴承...
    洛阳美航科技股份有限...
    抗疫暖心分享 云端温情...
    精彩热帖

    勇成摄影 年味关林

    初一随拍

    虎年王城公园

    关林庙掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605