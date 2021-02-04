春节以来，洛阳警方查处烟花爆竹案件75起 行政拘留20人

4日是农历大年初四，洛阳市公安局公布了春节期间违法储存、销售、燃放烟花爆竹典型案例。

4日是农历大年初四，洛阳市公安局公布了春节期间违法储存、销售、燃放烟花爆竹典型案例。

案例一：

1日，违法行为人张某某在伊滨区佃庄镇相公庄村违规燃放烟花爆竹，被洛阳市公安局伊滨经开分局佃庄派出所民警现场查获。随后，警方根据《烟花爆竹安全管理条例》第四十二条规定，对张某某依法行政罚款200元。

案例二：

2日下午，洛阳市公安局老城分局邙山派出所接群众报警，辖区沟上村有人违规燃放烟花爆竹。民警立即赶到，经调查，现场查处违法行为人3名，依据《烟花爆竹安全管理条例》第四十二条规定，分别对3人处以罚款100元、200元、300元的处罚。

案例三：

2日，洛阳市公安局涧西分局巡特警大队接到群众报警，辖区南华御景城小区有人燃放烟花。民警赶往现场排查发现该小区一住户家里非法存储烟花爆竹对外出售，并在其家中查获多箱烟花爆竹。随后，民警将该违法行为人移交郑州路派出所处理。郑州路派出所依法对此人处以行政拘留一日的处罚。