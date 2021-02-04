提醒！应天门3D投影秀今起暂停播放

记者刚刚从有关部门获悉，根据洛阳市疫情防控最新要求通知，为避免人群聚集，保障广大游客朋友们的身体健康和生命安全，自2022年2月4日起，隋唐洛阳城国家遗址公园应天门3D投影秀将暂停播放，恢复播放时间另行通知。
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原定于2月4日(正月初四)20:30的“万家万福共贺冬奥”特别定制版投影秀很遗憾不能如期与大家见面，给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解，将以线上的方式为您播放“万家万福共贺冬奥”特别定制版投影秀，大家可关注视频号“邂逅隋唐”，一起云观投影秀。（洛报融媒·洛阳网媒记者 李冰 通讯员 张娴 文/图）
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