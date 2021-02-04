洛阳民警春节反诈不停歇 守护市民钱袋子

4日，在洛阳市王城公园门口，执勤民警向过往市民发放反诈宣传资料，开展防范电信网络诈骗宣传。

4日，在洛阳市王城公园门口，执勤民警向过往市民发放反诈宣传资料，开展防范电信网络诈骗宣传。

春节期间，洛阳市公安局紧盯春节前后电信网络诈骗的变化趋势和作案手段，组织警力深入公园、景区、商场、广场、游园、社区等场所，发放反诈宣传资料、现场讲解典型诈骗、推广下载国家反诈APP，构筑“全民防诈”防火墙，预防和减少人民群众上当受骗，守护市民的钱袋子。

警方提醒广大市民，牢记“三不一多”原则，轻松防范电信网络诈骗，即：陌生来电不轻信，个人信息不透露，不明链接不点击，转账汇款多核实。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 裴皓)(图片由洛阳市公安局提供)