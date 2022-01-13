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绝杀日本队，挺进亚洲杯决赛！6日晚，看洛阳姑娘王珊珊“领衔”中国女足争冠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.04 13:00

王珊珊父亲在家乡洛阳送祝福

　　“太不容易了，咱们的‘铿锵玫瑰’回来了，为姑娘们的顽强拼搏喝彩……”4日凌晨结束的女足亚洲杯半决赛点球决战上，随着洛阳姑娘王珊珊“一锤定音”，中国队淘汰日本队昂首挺进决赛，将于2月6日与韩国队争夺冠军。

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　　“日本队整体实力占优，咱们的攻击核心王霜因伤缺阵。能赢得比赛，水庆霞教练的临场指挥和姑娘们敢打敢拼、永不放弃的精神是制胜法宝。”4日，接受记者采访时，中国女足队长王珊珊的父亲王瑞金激动地说。

　　3日22时，本届女足亚洲杯半决赛打响。面对昔日世界杯冠军、近两届亚洲杯冠军得主日本队，中国女足果断变阵，放手一搏：一直担任前锋的王珊珊此次出现在了后卫线上，中国女足举起防守反击大旗。

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　　比赛进行得跌宕起伏，在后防线上的王珊珊兢兢业业，拼尽全力，一次次封堵、瓦解日本队的进攻。在常规时间和加时赛上，中国队两度落后，两度顽强扳平比分，尤其是在第119分钟最后关头，王珊珊再现“杀手”本色，对方禁区内抢点攻进一球，将比分改写成2比2，也将比赛拖入点球决战。此后，中国队士气如虹，先后扑出日本队两粒点球，随着王珊珊的“一锤定音”，中国队以总比分6比5击败日本队，时隔14年再次杀入亚洲杯决赛，王珊珊也荣获本场比赛的最佳球员。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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