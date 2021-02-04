洛阳市奥林匹克中心春节不停工 300多名施工人员争分夺秒确保4月底竣工

2月4日上午，位于伊滨区的洛阳市奥林匹克中心项目一期工程建设如火如荼，大型机械紧张作业，一台台吊机正挥舞着“长臂”忙碌工作，工人们加紧施工，积极推进工程进度。
2月4日上午，位于伊滨区的洛阳市奥林匹克中心项目一期工程建设如火如荼，大型机械紧张作业，一台台吊机正挥舞着“长臂”忙碌工作，工人们加紧施工，积极推进工程进度。
2月4日上午，位于伊滨区的洛阳市奥林匹克中心项目一期工程建设如火如荼，大型机械紧张作业，一台台吊机正挥舞着“长臂”忙碌工作，工人们加紧施工，积极推进工程进度。
洛阳奥林匹克中心项目位于伊滨区孝文大道与龙顾路交叉口东侧，是河南省重点建设项目，占地约731.5亩。作为承接省第十四届运动会的重要体育场馆，该项目按照甲级体育场馆的标准进行设计和建设，建成投用后，将满足承办全国性及国际性比赛需求。
该项目负责人介绍，目前在建的一期工程主要包含“两场”(体育场、室外活动广场)、“两馆”(游泳馆、室内田径训练馆)、地下车库、设备及附属用房等。目前，施工人员正在进行场馆的玻璃幕墙及金属屋面的安装收尾工作，项目整体进度加快推进。
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