局地大雪，洛阳市气象局发布重要天气报告

白雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花。4日，洛阳市气象局发布重要天气报告称，5日夜里至6日，洛阳市有小到中雪南部有大雪，需关注对假期返程的不利影响。

白雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花。4日，洛阳市气象局发布重要天气报告称，5日夜里至6日，洛阳市有小到中雪南部有大雪，需关注对假期返程的不利影响。 白雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花。4日，洛阳市气象局发布重要天气报告称，5日夜里至6日，洛阳市有小到中雪南部有大雪，需关注对假期返程的不利影响。 洛阳市气象台预报员介绍，受冷空气和高原低槽东移影响，预计5日夜里至6日，我市有一次小到中雪天气过程，偏南部分地区有大雪，过程累计降雪量2毫米～8毫米，积雪深度2厘米～5厘米，山区8厘米～10厘米。7日至9日，全市以阴天到多云天气为主。 【天气预报】 4日(初四)：晴天转多云，气温-3℃～8℃。 5日(初五)：多云到阴天，夜里部分地区转小雪，气温-3℃～5℃。 6日(初六)：阴天有小到中雪，偏南部分地区有大雪，气温-2℃～2℃。 7日(初七)：零星小雪停止转阴天，气温-3℃～3℃。 8日(初八)：多云转阴天，偏南部分地区有零星小雪，气温-3℃～6℃。 9日(初九)：多云转晴天，气温-2℃～9℃。 【关注与建议】 1. 5日至6日正值春运返程高峰，需重点防范降雪、道路结冰等对交通出行造成的不利影响。 2.旅游景区需提前做好应对降雪的准备，及时向游客发布安全风险提示。 3.降雪对设施农业、畜牧养殖业大棚、电力供应以及疫情防控也会带来不利影响。公众需注意防寒保暖，室内取暖谨防一氧化碳中毒。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)