大年初一，小伙因母亲去世在火车上痛哭，洛阳列车长暖心安慰【视频】

2月1日(大年初一)18时35分，由宁波开往洛阳的K166次列车上，洛阳列车长陈志刚巡视车厢时发现，一个小伙在座位上低头啜泣，没有同伴，也没有带行李。

2月1日(大年初一)18时35分，由宁波开往洛阳的K166次列车上，洛阳列车长陈志刚巡视车厢时发现，一个小伙在座位上低头啜泣，没有同伴，也没有带行李。

陈志刚经过询问得知，小伙是信阳固始人，今年22岁，在宁波打工，由于疫情今年没能回家过年，谁料想1日一大早就接到家里的电话，母亲当天早上发生意外不幸去世。小伙急忙回家，什么东西也没顾上带，买了火车票就上车了。坐在车上，想起母亲，他不由得痛哭起来。

陈志刚安慰小伙多保重，照顾好自己。当得知他从早上到现在滴水未进时，赶紧从餐车端来一碗热气腾腾的鸡蛋面，劝他吃下。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)(陈志刚供图、视频)