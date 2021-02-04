洛阳交警每天投入1500余人次警力，确保全市道路通行安全

进入春节假期，洛阳交警部门坚持每天向社会发布交通流量研判和分流预案，公布事故多发路段和易堵路段，提示安全出行事项，引导驾驶人合理规划出行路线和出行时间，确保市民安全顺畅出行。

进入春节假期，洛阳交警部门坚持每天向社会发布交通流量研判和分流预案，公布事故多发路段和易堵路段，提示安全出行事项，引导驾驶人合理规划出行路线和出行时间，确保市民安全顺畅出行。

3日，洛阳市公安局交警支队有关负责人告诉洛报融媒记者，连日来，他们依据辖区实际情况，突出重点，科学合理安排勤务，加强全市热点景区、商圈、“沿黄”网红公路等人车流量较为密集区域和重点路段巡逻执勤力度。

“我们每天投入警力1500余人次，各类车辆260余台次，实施三级指挥调度应急处置机制，确保道路通行安全和各类应急处置及时高效。对可能出现拥堵的路段，确保有民警现场指挥，及时疏通。”该负责人介绍。