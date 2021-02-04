违规燃放烟花爆竹现象频发，7个县区被通报

今天下午召开的洛阳市大气污染防治攻坚推进会，通报了全市烟花爆竹禁燃禁放情况。
今天下午召开的洛阳市大气污染防治攻坚推进会，通报了全市烟花爆竹禁燃禁放情况。
今天下午召开的洛阳市大气污染防治攻坚推进会，通报了全市烟花爆竹禁燃禁放情况。
近期，洛阳市公安局、洛阳市应急管理局、洛阳市农业农村局等单位及各县区政府不断加大对烟花爆竹禁产、禁储、禁运、禁销、禁燃、禁放宣传及管控查处力度，并依据有关法律法规，严厉查处各种有关烟花爆竹的违法违规行为。据统计，今年以来(截至2月1日)洛阳市各级公安机关共办理烟花爆竹案件564起，行政拘留468人，收缴烟花爆竹612箱。
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