洛阳市高中设计方案联展之花园学校

洛阳外迁高中如何规划设计？您的意见很重要！洛阳市自然资源和规划局按照市委、市政府“开门办规划”的要求，2月1日(正月初一)至2月15日(正月十五)，市规划展示馆一楼东北角临展厅将举行“洛阳市高中设计方案联展”。

洛阳外迁高中如何规划设计？您的意见很重要！洛阳市自然资源和规划局按照市委、市政府“开门办规划”的要求，2月1日(正月初一)至2月15日(正月十五)，市规划展示馆一楼东北角临展厅将举行“洛阳市高中设计方案联展”，涉及8所外迁高中，您可到场参观并留下意见和建议。今天起，陆续推出洛阳市高中设计方案联展方案。

洛阳市新建花园学校项目

位于洛龙区花园片区，东至龙门大道，南至林苑路，西至定鼎门街，北至南山大道，占地面积182亩，隋唐洛阳城历史中轴线贯穿其中，办学规模为3000名寄宿学生。

推荐方案：很巧妙的把城市的历史文脉轴线和学校的生活轴线合二为一，唤起遗产价值，突出场所特点。功能布局呼应龙门大道和定鼎门大街，操场布置在校园西侧，与城市的虚实空间关系处理的较好。师生接送系统设置在地下，延长地下空间的接送流线有利于地下接送组织。建筑形态体现传统建造制式，连绵的坡顶呼应城市界面，具有民间书院的特色。

如果您对该方案有好的意见和建议，可以扫描下面二维码并关注，进入洛阳自然资源和规划微信公众号对话框进行留言告诉我们。

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