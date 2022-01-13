天气晴好，洛阳市民泡温泉过新年

春节泡温泉，温暖过大年。今天是正月初三，不少市民趁着天气晴好泡温泉洗去疲惫。 春节泡温泉，温暖过大年。今天是正月初三，不少市民趁着天气晴好泡温泉洗去疲惫。 10时许，记者在位于王城大道的一家温泉景区看到，景区大门口和接待中心均有工作人员负责登记，游客须提前实名制预约购票，佩戴口罩，主动出示健康码、行程码，接受体温检测方可入内。 记者从洛阳多家温泉景区了解到，按照疫情防控的相关要求，各景区在做好各项保洁和消毒工作的同时，要严格执行“限量、预约、错峰”规定，室外场所人员不得超过核定人数的75%，室内场所人员不得超过核定人数的50%，严禁人员扎堆和聚集，建议您提前安排，错峰出行。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)