洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@所有人！洛阳这个超美灯会，千万别错过…
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.03 13:35

　　灯会时间：2022年2月1日至2月28日(共28天)

　　售票时间：灯会期间8:00—21:00

　　亮灯时间：灯会期间每晚18:00—22:00

　　门票价格：

　　2月1日—2月13日全票：25元/人半价：12元/人

　　2月14日—2月16日全票：35元/人半价：17元/人

　　2月17日—2月28日全票：25元/人半价：12元/人(免费、优惠政策详见下文)

　　白天赏表演，晚上看彩灯，尽享幸福的新年假期。

　　温馨提醒：为保障游客游览安全，园区严格遵守疫情防控规定，实行“线上预约购票线下扫码入园”门票预约制，接待游客量不超过园区最大承载量的50%，游客需测量体温并主动出示健康码、行程码配合查验。

　　演出有新意

　　不仅有排鼓、高跷、舞狮、喷火等非遗“绝活儿”，

　　还有深受孩子们喜爱的童话剧、萌宠巡游、机甲变形金刚巡游队等，

　　花灯年味浓

　　“灯亮了灯亮了，快过去看！”

　　当夜幕降临，本分散在园区草坪休憩的游客就不“淡定”了，纷纷拿着手机、举起相机，到各式各样的彩灯前找最佳取景位置，合影留念。

　　除了来自四川自贡的大型彩灯令人震撼，音乐、投影等崭新的互动元素设计也增强了游客的体验感。

　　这里的彩灯有的有音乐，有的还附有中华传统小故事，特别精致、用心~

　　“队好长呀！”“那也得排，看着就好吃！”……

　　游赏之余，不少游客行至园区中心广场，一边敲福鼓祈福，一边寻美食之香。

　　这里不仅有烤面筋、芝士鲜虾棒、三秦炒米皮、长沙臭豆腐等香喷喷的“饱腹硬货”，

　　也有棉花糖、糖葫芦等清甜适口的小吃，让游客在园区既能过足“眼瘾”，也要好好过“嘴瘾”。

　　来几口小吃补充体力，孩子们的“玩劲儿”便又上来了。

　　中心广场及园区主干道附近碰碰车、自控飞机、套圈、迷你坦克车、手摇船、陶艺体验等娱乐项目趣味十足，

　　家长们纷纷带孩子一起互动、交流情感。特别值得一提的是，园区西门附近新增“冰雪嘉年华”项目，

　　使用人造雪铺设场地，提供雪橇、雪圈等娱乐雪具，让孩子们不用盼下雪，也能享受玩雪的乐趣。

　　快带着孩子们，一起到隋唐城遗址植物园，享受难得的假期时光吧~

　　最全游园攻略，小伙伴们一定要收好了！

　　时间、门票

　　灯会时间：2022年2月1日至2月28日(共28天)

　　售票时间：灯会期间8:00—21:00

　　亮灯时间：灯会期间每晚18:00—22:00

　　门票价格：

　　2月1日—2月13日 全票：25元/人 半价：12元/人

　　2月14日—2月16日 全票：35元/人 半价：17元/人

　　2月17日—2月28日 全票：25元/人 半价：12元/人

　　【免费政策】

　　1、1.4米以下(含1.4米)儿童免费入园。

　　2、身高超过1.4米但年龄在12周岁(含12周岁)以下的少年儿童，凭居民身份证或户口本等有效证件免费入园。

　　3、残疾人(持残疾证，视力、智力残疾者和一级、二级肢体残疾者的一名陪护人员)、离休人员(凭离休证)、军队离退休干部、退休士官、(凭离、退休证)、革命伤残军人(凭军残证)、现役军人(凭军官证或士兵证)、人民警察、国家消防救援人员凭有效证件免费入园。

　　4、60岁以上(含60岁)老人凭本人有效身份证免费入园。

　　5、全国医务工作者持本人有效证件(医师证或护士证)及本人身份证原件、受到县级以上表彰的抗击新冠肺炎疫情表现突出人士持表彰文件或证书证明及本人身份证原件可免费入园。

　　6、洛阳市所属各县(市)区范围内环卫工人、协警，在灯会期间，可持本人身份证、工作证免费入园。

　　7、洛阳市市级及市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师、“全国无偿献血奉献金奖”获得者、洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人、最美志愿者，可在灯会期间免费入园。

　　其中，洛阳市市级或市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师持本人身份证和相关荣誉证书原件；洛阳市“全国无偿献血奉献金奖”获得者持本人身份证、“全国无偿献血奉献金奖”证书原件；洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人持本人身份证和相关证书原件；最美志愿者持本人身份证和相关文件复印件。

　　【优惠政策】

　　1、人民教师凭教师证购半价票入园。

　　2、12周岁以上18周岁以下的未成年人，凭有效证件(身份证/学生证/户口本)购买半价票。

　　3、参加全国统一普通高校招生考试被高校录取的在校研究生、本科生、专科生，凭本人有效学生证购买半价票。

　　预约购票方式

　　【方式一：同程旅行】

　　微信扫码填写信息，购票支付，二维码/身份证入园。

　　【方式二：携程旅行】

搜索“隋唐城遗址植物园”点击进入

　　选择票种，填写信息即可购票支付，二维码/身份证入园。

　　【方式三：抖音购票】

　　点击隋唐地标，进入限时团购(查看全部优惠)。

　　选择票种，填写信息即可购票支付，二维码/身份证入园。

　　*游客入园应正确佩戴口罩，出示健康码、行程码并配合测量体温。

　　*出示预约二维码，验证后有序入园。

　　演出时间表

(点击放大)

　　交通指南

　　一、西门

　　1.地铁出行：

　　您可以乘坐2号线到隋唐园站D出口下车。

　　2.公交车出行：

　　隋唐城路王城大道口:34路,37路,49路

　　聂湾南：34路，37路，49路，68路

　　王城大桥南：26路，29路，62路，75路，99路

　　王城大道积翠南街口：26路，29路，37路，49路，62路，75路，99路，207路

　　积翠南街王城大道口西：34路，60路，68路

　　积翠北街：34路，60路，68路

　　王城大道美茵街口：26路，29路，37路，49路，60路，62路，75路，99路，207路

　　3.附近停车场：

　　西门对面大张精品超市停车场(王城大道与美茵街交叉口西南100米)

　　隋唐园地下停车场(王城大道与美茵街交叉口西南100米)

　　二、南门

　　1.附近停车场：

　　市府东街、市府西街、永泰街、长兴街、隋唐城路等五条道路的临时泊位及宜人路龙城双语中学操场(约200个停车位)、政和路人大政协后院停车场、洛阳城市停车AGV智能停车场、南门外广场东侧停车场(约100个停车位)、从政坊西南门停车场(约100个停车位)均可停车。2月2日(正月初二)上午10点前全部对外开放。

　　2.公交车出行：

　　古城路市府西街口：D3路，1路，3路，201路

　　永泰街古城路口南：88路，88(夜班)路

　　三、北门

　　1.附近停车场：

　　文博体育公园地下停车场(约620个停车位)、洛阳市博物馆停车场、洛阳市规划展示馆停车场、洛阳市广播电视中心停车场、明义坊停车场均可停车。2月2日(正月初二)上午10点前全部对外开放。

　　2.公交车出行：

　　洛阳博物馆：1路，77路

　　文博路：1路，77路，

　　聂泰路隋唐园北路口南：77路

　　聂泰路文博路口南：1路，77路，201路

　　温馨提醒：为保障游客游览安全，园区严格遵守疫情防控规定，实行“线上预约购票线下扫码入园”门票预约制，接待游客量不超过园区最大承载量的50%，游客需测量体温并主动出示健康码、行程码配合查验。

　　快和家人、朋友们，一起到2022隋唐新春游园会暨民俗灯会，感受过年的喜悦吧~
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宜阳跨洛河步行景观桥建成投用【组图+...
  • 收藏备用！春节期间，洛阳共开设发热...
  • 王城公园迎春灯会大年初一如约“绽放...
  • “专属绿色通行证”方便居民出行【组图】
  • 初一开始！赏新春游园会 过幸福中国年
  • 江凌指导孟津区委常委班子党史学习教...
  • 2022河南春晚 “牡丹仙子 ”以“舞”...
  • 洛阳元素频频点缀 河南春晚“玩”出新意
  • 首趟洛阳至莫斯科中欧国际班列今日开...
  • 春节假期，来洛阳博物馆探寻镜子“进...
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    “萌”虎庆吉祥【组图】
    洛阳新强联：风电轴承...
    洛阳美航科技股份有限...
    抗疫暖心分享 云端温情...
    精彩热帖

    勇成摄影 年味关林

    初一随拍

    虎年王城公园

    关林庙掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605