@所有人！洛阳这个超美灯会，千万别错过…

2022隋唐新春游园会暨民俗灯会正在举行。

灯会时间：2022年2月1日至2月28日(共28天)

售票时间：灯会期间8:00—21:00

亮灯时间：灯会期间每晚18:00—22:00

门票价格：

2月1日—2月13日全票：25元/人半价：12元/人

2月14日—2月16日全票：35元/人半价：17元/人

2月17日—2月28日全票：25元/人半价：12元/人(免费、优惠政策详见下文)

白天赏表演，晚上看彩灯，尽享幸福的新年假期。

温馨提醒：为保障游客游览安全，园区严格遵守疫情防控规定，实行“线上预约购票线下扫码入园”门票预约制，接待游客量不超过园区最大承载量的50%，游客需测量体温并主动出示健康码、行程码配合查验。

演出有新意

不仅有排鼓、高跷、舞狮、喷火等非遗“绝活儿”，

还有深受孩子们喜爱的童话剧、萌宠巡游、机甲变形金刚巡游队等，

花灯年味浓

“灯亮了灯亮了，快过去看！”

当夜幕降临，本分散在园区草坪休憩的游客就不“淡定”了，纷纷拿着手机、举起相机，到各式各样的彩灯前找最佳取景位置，合影留念。

除了来自四川自贡的大型彩灯令人震撼，音乐、投影等崭新的互动元素设计也增强了游客的体验感。

这里的彩灯有的有音乐，有的还附有中华传统小故事，特别精致、用心~

“队好长呀！”“那也得排，看着就好吃！”……

游赏之余，不少游客行至园区中心广场，一边敲福鼓祈福，一边寻美食之香。

这里不仅有烤面筋、芝士鲜虾棒、三秦炒米皮、长沙臭豆腐等香喷喷的“饱腹硬货”，

也有棉花糖、糖葫芦等清甜适口的小吃，让游客在园区既能过足“眼瘾”，也要好好过“嘴瘾”。

来几口小吃补充体力，孩子们的“玩劲儿”便又上来了。

中心广场及园区主干道附近碰碰车、自控飞机、套圈、迷你坦克车、手摇船、陶艺体验等娱乐项目趣味十足，

家长们纷纷带孩子一起互动、交流情感。特别值得一提的是，园区西门附近新增“冰雪嘉年华”项目，

使用人造雪铺设场地，提供雪橇、雪圈等娱乐雪具，让孩子们不用盼下雪，也能享受玩雪的乐趣。

快带着孩子们，一起到隋唐城遗址植物园，享受难得的假期时光吧~

最全游园攻略，小伙伴们一定要收好了！

时间、门票

灯会时间：2022年2月1日至2月28日(共28天)

售票时间：灯会期间8:00—21:00

亮灯时间：灯会期间每晚18:00—22:00

门票价格：

2月1日—2月13日 全票：25元/人 半价：12元/人

2月14日—2月16日 全票：35元/人 半价：17元/人

2月17日—2月28日 全票：25元/人 半价：12元/人

【免费政策】

1、1.4米以下(含1.4米)儿童免费入园。

2、身高超过1.4米但年龄在12周岁(含12周岁)以下的少年儿童，凭居民身份证或户口本等有效证件免费入园。

3、残疾人(持残疾证，视力、智力残疾者和一级、二级肢体残疾者的一名陪护人员)、离休人员(凭离休证)、军队离退休干部、退休士官、(凭离、退休证)、革命伤残军人(凭军残证)、现役军人(凭军官证或士兵证)、人民警察、国家消防救援人员凭有效证件免费入园。

4、60岁以上(含60岁)老人凭本人有效身份证免费入园。

5、全国医务工作者持本人有效证件(医师证或护士证)及本人身份证原件、受到县级以上表彰的抗击新冠肺炎疫情表现突出人士持表彰文件或证书证明及本人身份证原件可免费入园。

6、洛阳市所属各县(市)区范围内环卫工人、协警，在灯会期间，可持本人身份证、工作证免费入园。

7、洛阳市市级及市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师、“全国无偿献血奉献金奖”获得者、洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人、最美志愿者，可在灯会期间免费入园。

其中，洛阳市市级或市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师持本人身份证和相关荣誉证书原件；洛阳市“全国无偿献血奉献金奖”获得者持本人身份证、“全国无偿献血奉献金奖”证书原件；洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人持本人身份证和相关证书原件；最美志愿者持本人身份证和相关文件复印件。

【优惠政策】

1、人民教师凭教师证购半价票入园。

2、12周岁以上18周岁以下的未成年人，凭有效证件(身份证/学生证/户口本)购买半价票。

3、参加全国统一普通高校招生考试被高校录取的在校研究生、本科生、专科生，凭本人有效学生证购买半价票。

预约购票方式

【方式一：同程旅行】

微信扫码填写信息，购票支付，二维码/身份证入园。

【方式二：携程旅行】

搜索“隋唐城遗址植物园”点击进入

选择票种，填写信息即可购票支付，二维码/身份证入园。

【方式三：抖音购票】

点击隋唐地标，进入限时团购(查看全部优惠)。

选择票种，填写信息即可购票支付，二维码/身份证入园。

*游客入园应正确佩戴口罩，出示健康码、行程码并配合测量体温。

*出示预约二维码，验证后有序入园。

演出时间表

(点击放大)

交通指南

一、西门

1.地铁出行：

您可以乘坐2号线到隋唐园站D出口下车。

2.公交车出行：

隋唐城路王城大道口:34路,37路,49路

聂湾南：34路，37路，49路，68路

王城大桥南：26路，29路，62路，75路，99路

王城大道积翠南街口：26路，29路，37路，49路，62路，75路，99路，207路

积翠南街王城大道口西：34路，60路，68路

积翠北街：34路，60路，68路

王城大道美茵街口：26路，29路，37路，49路，60路，62路，75路，99路，207路

3.附近停车场：

西门对面大张精品超市停车场(王城大道与美茵街交叉口西南100米)

隋唐园地下停车场(王城大道与美茵街交叉口西南100米)

二、南门

1.附近停车场：

市府东街、市府西街、永泰街、长兴街、隋唐城路等五条道路的临时泊位及宜人路龙城双语中学操场(约200个停车位)、政和路人大政协后院停车场、洛阳城市停车AGV智能停车场、南门外广场东侧停车场(约100个停车位)、从政坊西南门停车场(约100个停车位)均可停车。2月2日(正月初二)上午10点前全部对外开放。

2.公交车出行：

古城路市府西街口：D3路，1路，3路，201路

永泰街古城路口南：88路，88(夜班)路

三、北门

1.附近停车场：

文博体育公园地下停车场(约620个停车位)、洛阳市博物馆停车场、洛阳市规划展示馆停车场、洛阳市广播电视中心停车场、明义坊停车场均可停车。2月2日(正月初二)上午10点前全部对外开放。

2.公交车出行：

洛阳博物馆：1路，77路

文博路：1路，77路，

聂泰路隋唐园北路口南：77路

聂泰路文博路口南：1路，77路，201路

温馨提醒：为保障游客游览安全，园区严格遵守疫情防控规定，实行“线上预约购票线下扫码入园”门票预约制，接待游客量不超过园区最大承载量的50%，游客需测量体温并主动出示健康码、行程码配合查验。

快和家人、朋友们，一起到2022隋唐新春游园会暨民俗灯会，感受过年的喜悦吧~