燃爆了！中国外交部发言人向世界推介，洛阳又出圈

洛报融媒记者刚刚从河南广播电视台全媒体营销策划中心获悉，中国外交部发言人汪文斌在Meta(原名为Facebook脸书)平台推介2022年河南春晚为洛阳定制的舞蹈节目《国色天香》。

洛报融媒记者刚刚从河南广播电视台全媒体营销策划中心获悉，中国外交部发言人汪文斌在Meta(原名为Facebook脸书)平台推介2022年河南春晚为洛阳定制的舞蹈节目《国色天香》。

汪文斌在Meta账号中配以《国色天香》的视频，并发文称：当古典诗歌遇上年轻的灵魂:传统文化在春节联欢晚会上以一种富有想象力的方式呈现。这条推文发出后，网友纷纷评论、称赞。

1月30日晚，《虎虎生风中国潮》2022年河南春晚播出后，洛阳、牡丹等再次成为全网的焦点，“国色天香”“王一博心在哪里家就在哪里”等多个话题和词条冲上热搜榜。