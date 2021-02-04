北京冬奥会开幕在即，点燃洛阳冰雪运动热情【视频】

正月初二，距离北京冬奥会开幕仅有2天，洛阳众多市民来到户外滑雪场，享受冰雪运动的快乐和激情。

正月初二，距离北京冬奥会开幕仅有2天，洛阳众多市民来到户外滑雪场，享受冰雪运动的快乐和激情。

2日下午，在洛阳伊龙滑雪场，不少洛阳市民保持社交距离，有序进场。雪道上，无论是跟着教练“蹒跚学步”的儿童，还是技术娴熟、享受速度与激情的“追风少年”，亦或是头发花白、执雪杖前行的中老年人，脸上无不洋溢着欢乐的神情。面对洛报融媒记者的镜头，广大市民纷纷表达祝福：祝祖国繁荣昌盛，祝冬奥会圆满举行。

半蹲、俯冲、加速、侧身转停……滑雪爱好者霍琛的一系列专业动作让众多玩家连连点赞。作为一名资深玩家，他说，冬奥会首次来到中国，自豪之余他非常关注赛事的筹备和运动员备战情况，尤其是雪上项目，他将全程观看自由式滑雪空中技巧以及单板滑雪U型场赛等比赛直播，为中国选手加油助威。