大年初一，洛宁公安户籍民警加班办理户籍业务

“想不到你们春节专门加班为我们办证，太感谢了。”1日，洛宁县陈吴乡王召村村民朱先生办理户籍业务后，向民警连连道谢。

“想不到你们春节专门加班为我们办证，太感谢了。”1日，洛宁县陈吴乡王召村村民朱先生办理户籍业务后，向民警连连道谢。

原来，朱先生的儿子小朱今年16岁，他想要给儿子改名。可是，按照相关规定，未成年孩子改姓名需父母双方到场才能办理，而朱先生夫妇平时均在外打工，少有时间回来。1月26日，朱先生夫妇回家过年，想趁过节把这项业务办理完，不耽误年后外出打工。回家后，他便到派出所提交了相关申请。

2月1日，农历正月初一，陈吴派出所户籍民警王微了解到县、市公安局已完成朱先生申请业务的审批程序后，第一时间联系朱先生。

随后，朱先生夫妇带着孩子到派出所办理了后续相关业务。

“过完春节，我们可以安心外出打工了，太感谢你们了。”办完后续业务后，朱先生一家向王微连连道谢。

当天，王微共办理了5项户籍业务。

据了解，洛宁县公安局坚持节假日户籍业务预约办，公布户籍民警电话，方便居民办理相关业务。春节期间，需要办理户籍业务的居民，可直接打电话进行预约。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程旭波 文/图）