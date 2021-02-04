洛阳城管部门采取多种措施，确保公园周边有序停车

2日上午10点，洛报融媒记者在隋唐城遗址植物园南门看到，现场节日氛围浓厚，市民和游客正在有序入园。

2日上午10点，洛报融媒记者在隋唐城遗址植物园南门看到，现场节日氛围浓厚，市民和游客正在有序入园。今年春节期间，隋唐城遗址植物园举办新春游园会和民俗灯会，喜庆的同时，也给周边交通带来压力。为此，全市城管、交警等部门通过设置临时路内泊位、开辟临时停车场、加大路面引导等方式，确保周边道路畅通和游园车辆有序停放。

在隋唐城遗址植物园南门，除了公园自有停车场、从政坊停车场和太康路上的AGV智能立体停车场，城管部门还在市府东街、市府西街、永泰街、长兴街和隋唐城路设置了数百个临时路内泊位，并制作引导牌，安排人员现场疏导交通。同时，位于宜人路和市府西街交叉口龙城双语中学操场，以及洛阳歌剧院北广场也临时对外开放，可容纳300多辆中小型机动车同时停放。

在隋唐城遗址植物园北门，除了洛阳博物馆停车场和明义坊停车场，城管部门还协调了洛阳市规划展示馆、洛阳广播电视台和在隋唐城路和牡丹桥交叉口西北角的文博体育公园地下停车场临时对外开放，可提供1000余个泊位。