洛阳人在迪拜：感受世博会中国年味儿【视频】

“今年是我第三个春节没有在家，不过迪拜有很多华人华侨，这里的春节气氛也很隆重。”2日上午11点，当洛报融媒记者连线洛阳讯罗计算机技术有限公司董事总经理黄君佳时，是当地时间早上7点，他已收拾好准备出门工作了。

“今年是我第三个春节没有在家，不过迪拜有很多华人华侨，这里的春节气氛也很隆重。”2日上午11点，当洛报融媒记者连线洛阳讯罗计算机技术有限公司董事总经理黄君佳时，是当地时间早上7点，他已收拾好准备出门工作了。

凭借在身份认证和密码技术领域的领先技术，洛阳讯罗计算机技术有限公司先后参与了迪拜的智慧机场改建项目和迪拜科技世博建设项目。2020年1月6日，黄君佳和他的团队远赴迪拜，由于全球疫情爆发，至今已两年没有回家。

“记忆中的春节就是和家人一起围坐在电视前看春晚、包饺子、给孩子们发红包，现在科技进步了，我们在国外也能云同步看春晚，中国的中央厨房让我们在迪拜也吃上了热气腾腾的饺子。”说起今年的春节，黄君佳深有感触。

除夕夜，黄君佳和几个朋友聚在一起，点了年夜饭的外卖，不仅有饺子，番茄鸡蛋、红烧鲤鱼等中式炒菜也应有尽有。而让黄君佳自豪的是，这个外卖平台正是讯罗公司依靠“一带一路”产业基金和科技创新示范基金，在迪拜开发的“闪电侠”外卖平台。除夕当天，平台上年夜饭预定量暴增，不仅有许多华人客户，也吸引了不少迪拜当地的居民。

1月31日农历除夕，“感知中国——走进迪拜世博会”活动在迪拜世博会中国馆揭幕，也为迪拜世博会带来浓浓的中国年味儿。当地时间2月1日20时10分，由中央广播电视总台制作的“一起向未来”主题灯光秀在迪拜知名地标哈利法塔惊艳亮相，在向全球华人送上新春祝福的同时，邀世界一起迎冬奥、庆新春。