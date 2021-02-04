提醒！洛阳各大公园周边交通压力大 建议选公共交通出行

2日，天气依然较好，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，2日下午，洛阳市各大公园周边交通压力较大。

2日，天气依然较好，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，2日下午，洛阳市各大公园周边交通压力较大。

洛阳市公安局交警支队相关工作人员介绍，2日14时起，洛阳市市区各大公园周边路段交通压力逐渐上升，其中文博公园、隋唐城遗址植物园、王城公园、倒盏村等处较为明显。预计各大公园周边路段的交通压力将在18时左右逐渐缓解。

“建议市民错峰出行，或选择公共交通工具出行，特别是前往王城公园的市民，公园周边停车位较少，停车压力很大。”该工作人员介绍。

此外，根据习俗，农历大年初二是女婿看望老丈人、丈母娘的日子。交警部门提醒，吃团圆饭，别忘了“喝酒不开车，开车不喝酒”，交警部门将对酒驾行为进行严厉查处。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)