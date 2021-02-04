虎年开门红！洛阳首趟中亚班列开行【视频】

牛年完美收官，虎年开启新篇！继除夕首趟洛阳至莫斯科中欧国际班列顺利开行后，2月1日，洛阳虎年首趟中亚班列从东方红(洛阳)国际陆港驶出，这也是今年洛阳市发出的第5趟中亚班列。

牛年完美收官，虎年开启新篇！继除夕首趟洛阳至莫斯科中欧国际班列顺利开行后，2月1日，洛阳虎年首趟中亚班列从东方红(洛阳)国际陆港驶出，这也是今年洛阳市发出的第5趟中亚班列。

该趟班列目的地为哈萨克斯坦阿拉木图，共50车，装载有洛阳生产的拖拉机、耐火材料以及来自周边地区的机械产品、建材、日用品等。

春节假期，一拖(洛阳)物流有限公司员工坚守岗位，在两天内成功发出两趟国际班列，并在积极筹划下趟班列开行，力争进一步发挥开放载体作用，加速助力洛阳经济开门红、全年红！(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李德安)(图片、视频均由采访者提供)