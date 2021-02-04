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2月2日世界湿地日 赏湿地风光过大年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.02 18:08

　　2月2日，农历正月初二，也是第26个世界湿地日。在孟津黄河湿地国家级自然保护区，在嵩县陆浑湖国家湿地公园，在伊川伊河国家湿地公园，广大群众纷纷走进湿地，观鸟漫步、畅享自然、欢度春节。

　　今年湿地日的主题是"珍爱湿地 人与自然和谐共生"，旨在强调湿地对人类和地球健康的重要性，鼓励公众采取行动保护与可持续利用湿地。在各湿地公园，林业部门通过悬挂横幅、摆放展板、设置宣传栏等方式，向群众介绍湿地知识、生物多样性、湿地保护条例等内容，营造共同保护、共享自然的浓厚氛围。

　　湿地，被誉为“地球之肾”，在涵养水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候、维护生物多样性等方面发挥着不可替代的生态功能。洛阳地跨黄河、淮河、长江三大流域，境内河流纵横、湖库密布，与之伴生的湿地资源也十分丰富。

　　据统计，目前洛阳市各类湿地总面积为49683.98公顷，占河南省湿地总面积的7.91%。其中，河流湿地面积为31900.05公顷，湖泊湿地面积为620.95万公顷，沼泽湿地面积为548.92万公顷，人工湿地面积为17179.65公顷。近年来，洛阳不断加强湿地保护，制定实施《洛阳市湿地保护条例》 ，推动湿地生态系统加快修复，建成了一大批湿地公园，生物多样性更加丰富。如今，洛阳湿地不仅是水鸟的天堂，也成为人与自然和谐相处的好去处。

　　洛阳国家级、省级湿地名单

　　【国家级湿地自然保护区1处】

　　●河南黄河湿地国家级自然保护区，面积24000公顷。

　　【国家级湿地公园2处】

　　●嵩县陆浑湖国家湿地公园，面积4222.39公顷

　　●伊川伊河国家湿地公园，面积1384.36公顷。

　　【省级湿地公园10处】

　　●洛宁西子湖省级湿地公园，面积2158.36公顷

　　●宜阳洛河省级湿地公园，面积1368.73公顷

　　●新安青河省湿地公园，面积653.76公顷

　　●栾川伊河省级湿地公园，面积113.61公顷

　　●汝阳北汝河省级湿地公园，面积442.54公顷

　　●洛阳洛河省级湿地公园，面积969.8公顷

　　●洛阳伊河省级湿地公园，面积1088.15公顷

　　●洛阳涧河省级湿地公园，面积126.87公顷

　　●洛阳金水河省级湿地公园，面积101.49公顷

　　●偃师伊洛河省级湿地公园209.32公顷。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 刘朝辉 王冉杰 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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