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最新消息！洛阳34家景区恢复开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.02 13:52

　　今日洛阳旅游微信公众号发布消息，洛阳已有34家景区于2月1日起恢复对外开放，具体内容如下：　　

　　白马寺恢复开放通知

　　按照市有关疫情防控通知精神和工作部署，结合近期疫情防控形势，白马寺于2022年2月1日(农历大年初一)起恢复对外开放，请广大游客朋友们自觉遵守疫情防控工作相关规定，合理安排进寺。

　　一、积极倡导“洛阳人游洛阳”。洛阳本地游客须持本人身份证实名登记入寺，外地来洛返洛游客须持48小时内核酸检测阴性证明方可进入景区。

　　二、流量控制。寺院严格控制游客接待总量，室外场所人员不得超过核定人数的75%，室内场所人员不得超过核定人数的50%，严禁人员扎堆和聚集。

　　三、严格防控。按照“限量、预约、错峰”要求，凡进寺人员，必须提前预约，服从现场工作人员管理，有序配合实名登记、测温、戴口罩，出示本人实时健康码、行程码。在购票、排队等候时，保持1米以上安全距离，谢绝不符合条件者入内。

　　四、注意礼仪。咳嗽或打喷嚏时请勿面向他人，并用口罩掩住口鼻，更换口罩，请丢进专用弃置箱中。请勿随意摘除口罩，做出随地吐痰等不符合疫情防控要求及不文明旅游的行为。

　　五、开放区域。中轴线上五重大殿暂不能入内，藏经阁、法宝阁、印度殿、止语茶舍、斋堂暂不对外开放。

　　六、暂停一切大型宗教活动。本寺院暂不举办大型宗教活动，暂不提供对外用斋。

　　白马寺将进一步强化和落实各项疫情防控措施，涉及各岗位安排专人监管，寺院各个角落定时全面消杀，保障开放的安全有序。期待大家在礼佛游玩的同时与我们一起做好疫情防控工作，遵守规定，文明参观。感谢您的支持和配合！

　　洛阳白马寺

　　2022年1月31日

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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