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大年初二猫头鹰到居民家“串亲戚” 警民和专业人员接力救助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.02 13:36

　　2日上午，洛阳市公安局西工分局红山派出所民警廖营营接到辖区居民杨先生报警称，其在家门口捡到一只猫头鹰，好像受了伤。他与同事到达现场时，杨先生已将猫头鹰装进纸箱内，下面还垫了一块柔软的毛巾。廖营营发现，猫头鹰体长20多厘米，身上羽毛呈灰色，贼溜溜地大眼睛，呆萌可爱，不过看起来有些无精打采。他询问得知，杨先生早上开门，发现小家伙儿在门口卧着，怎么驱赶都不走，仔细一看猫头鹰的右眼好像受了伤，于是捡回家，并拨打110报警。

　　廖营营了解完情况，将这只猫头鹰带回派出所，后通过市110联动指挥中心联系专业救助人员。市周山野生动物救助站工作人员王哲闻讯赶到派出所，经辨认这只猫头鹰是领角鸮，属于国家二级保护动物，主要以老鼠、昆虫、小型鸟类等为食。“领角鸮属于夜行性动物，白天几乎眼盲，看不清东西，一般多在密林里休息，晚上出来觅食。”王哲说。

　　王哲将小家伙儿带回去后，检查确认眼睛伤势不重，使用酒精和碘伏进行处理后，将猫头鹰带至附近树林进行放生。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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