入选全省先进！洛阳城镇老旧小区改造受表彰

记者从洛阳市住建局获悉，在日前公布的河南省“我为群众办实事”实践活动“3个100”先进典型通报中，洛阳市城镇老旧小区改造项目名列其中。
记者从洛阳市住建局获悉，在日前公布的河南省“我为群众办实事”实践活动“3个100”先进典型通报中，洛阳市城镇老旧小区改造项目名列其中。
记者从洛阳市住建局获悉，在日前公布的河南省“我为群众办实事”实践活动“3个100”先进典型通报中，洛阳市城镇老旧小区改造项目名列其中。
此次，洛阳市共有城镇老旧小区改造、服务高校毕业生就业、义务教育课后服务、多措并举综合施策解决停车难、涧西区城市困难群众精准帮扶等5个项目被省委党史学习教育领导小组表彰为全省“我为群众办实事”100个群众满意度高的实事(服务项目)。
在党史学习教育中，洛阳市住建局认真落实省、市两级“我为群众办实事”实践活动部署要求，坚持将老旧小区改造作为推进城市有机更新的主抓手，按照“组团连片、集散为整”思路推进76个片区、81379户老旧小区改造项目，结合群众意愿完善街区基础设施和公共服务设施，着力将实事办到群众心坎上。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 姚献武)
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