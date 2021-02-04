“爱拍隋唐城”视频大赛上线啦！只需两步，重磅好礼等您拿……
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提起隋唐洛阳城，您会想到什么？
是线装书中指点江山的女皇梦？是消散在历史长河中的驼铃声响？还是吸引万国来朝的隋唐盛景？
请步入隋唐洛阳城中，用您的眼睛去寻找它最美的样子！
1月26日至2月16日，“爱拍隋唐城”视频大赛上线，千元大奖、隋唐洛阳城国家遗址公园通票（应天门遗址博物馆、明堂天堂、九洲池）、东方博物馆之都研学营地课程代金券、东方博物馆之都研学营地住宿代金券、文创代金券…...重磅好礼等您拿！
活动时间：1月26日至2月16日
参与平台：抖音、哔哩哔哩
参与方式：
1、准备好一段隋唐洛阳城“大片”
可以将镜头对准隋唐洛阳城国家遗址公园，那里有恢弘大气的应天门、富丽堂皇的天堂明堂、风景秀美的九洲池，四季风光各有不同，随手一拍即是“大片”。
隋唐洛阳城国家遗址公园 杜培兵 摄
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