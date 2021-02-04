提醒：逛隋唐城遗址植物园，这些地方可停车

白天逛庙会、晚上赏花灯！1日，隋唐城遗址植物园新春游园会暨民俗灯会正式开始，为引导市民安全、有序游园和保持周边道路畅通，洛阳市城市管理局发布交通指南。

白天逛庙会、晚上赏花灯！1日，隋唐城遗址植物园新春游园会暨民俗灯会正式开始，为引导市民安全、有序游园和保持周边道路畅通，洛阳市城市管理局发布交通指南。 白天逛庙会、晚上赏花灯！1日，隋唐城遗址植物园新春游园会暨民俗灯会正式开始，为引导市民安全、有序游园和保持周边道路畅通，洛阳市城市管理局发布交通指南。 一、西门 1.地铁 市民可乘坐地铁2号线到隋唐园站D出口下车，步行入园。 2.公交 市民可乘坐公交车到达以下站点，步行至隋唐城遗址植物园西门。 隋唐城路王城大道口:34路、37路、49路 聂湾南：34路、37路、49路、68路 王城大桥南：26路、29路、62路、75路、99路 王城大道积翠南街口：26路、29路、37路、49路、62路、75路、99路、207路 积翠南街王城大道口西：34路、60路、68路 积翠北街：34路、60路、68路 王城大道美茵街口：26路、29路、37路、49路、60路、62路、75路、99路、207路 3.自驾 自驾出行的市民可将车停在以下停车场，步行至隋唐城遗址植物园西门。 大张精品超市停车场(王城大道与美茵街交叉口西南角100米) 隋唐园地下停车场(王城大道与美茵街交叉口西南角120米) 二、南门 1.公交： 市民可乘坐公交车到达以下站点，步行至隋唐城遗址植物园南门。 古城路市府西街口：D3路、1路、3路、201路 永泰街古城路口南：88路 2.自驾： 为方便市民停车，洛阳市城市管理局在隋唐城遗址植物园南门附近的市府东街、市府西街、永泰街、长兴街、隋唐城路及龙城双语中学操场设置了数百个临时泊位，现场引导市民有序顺向停车。此外，隋唐城遗址植物园南门广场东侧停车场、从政坊西南门停车场也可停车。 三、北门 1.公交 市民可乘坐公交车到达以下站点，步行至隋唐城遗址植物园北门。 洛阳博物馆：1路、77路 文博路：1路、77路， 聂泰路隋唐园北路口南：77路 聂泰路文博路口南：1路、77路、201路 2.自驾 自驾出行的市民，可将车停在文博体育公园地下停车场、洛阳博物馆停车场、明义坊停车场停车。 洛阳市城市管理局有关负责人介绍，春节期间，全市城市管理执法队伍全员在岗，对景区周边交通进行疏导，请广大市民和游客按规定文明有序停车，听从执法人员引导。 此外，按照疫情防控规定，洛阳城市区公园将按照每日游客最大承载量的50%控制入园人数，并严格执行“线上预约、线下扫码”“测体温+查验健康码、行程码+戴口罩”要求。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 端木晓明 文/图)